Kayseri'de 100. Yıl Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Kayseri'de 4 ilin katılımıyla düzenlenen 100. Yıl Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası başladı. Başlama vuruşunu Kayserisporlu futbolcuların yaptığı turnuvada öğretmenler maçı kazanmak için ter döktü.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 100. Yıl Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası başladı. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen turnuva öncesinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Günlük rutin hayatın içerisinde bizler, öğretmenler ve çalışanlar olarak bu tür organizasyonlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu anlamlı günde bu güzel organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum. Tüm illerimizden gelen öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Sağlıklı bir şekilde turnuva diliyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de, "24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlediğimiz etkinlik çok önemli. İçerisinde bulunduğumuz ikinci yüzyılın kahramanları öğretmenlerimiz olacak. Masumlara, sivillere, çocuklara şiddetin uygulandığı bu dünya düzeni içerisinde geçmişte kadim medeniyetimize baktığımız zaman her zaman masumların, çocukların yanında var olduk ve öyle de var olacağız. O nesli yetiştiren sizler içinde sanatta, sporda, kültürde her yerde olduğumuzu her platformda gösteriyoruz. Bugünde sporla gösteriyoruz. Bugün burada olmamızın esas sebebi de iş birliği, centilmenlik, birlik ve beraberlik. Bizler bir oldukça bu bayrak hep dalgalanacak ve bu millet hep var olacak" ifadelerini kullandı.

Kayserisporlu futbolcular Mame Thiam ve Dimitrios Kolovetsios'un başlama vuruşunu yaptığı turnuvada öğretmenler maçı kazanmak için ter döktü. - KAYSERİ