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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Okçusu Fatma Maraşlı Milli Takım ile Fransa'ya Gidiyor

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2023 Dünya Kupası 4. Ayak Yarışmaları için Fransa'ya giden Okçuluk Milli Takımı'nda yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. okçusu Fatma Maraşlı, madalya için mücadele edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. okçularından Fatma Maraşlı Milli Takım ile birlikte Fransa'ya gidecek.

2023 Dünya Kupası 4. Ayak Yarışmaları Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. Okçuluk Milli Takımı, 2023 Dünya Kupası 4. Ayak Yarışmaları'na katılmak için Fransa'ya yola çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'den yapılan açıklamada, Kayserili okçu Fatma Maraşlı da Milli Takım ile birlikte Fransa'ya gitti.

Milli Okçu Fatma Maraşlı 2023 Dünya Kupası 4. Ayak Yarışmaları'nda madalya için mücadele edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fransa Spor Spor Haberler

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