Kayseri Büyükşehir Belediyesi, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda güvenlik önlemlerini arttırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda misafir tribününe plastik koruma ve file uygulaması yaparak, daha güvenli hale getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin UEFA standardındaki stadyumu RHG Enertürk Enerji'nin misafir tribününe plastik koruma ve file uygulaması yaparak, daha güvenli hale getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda daha güvenli ve konforlu sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına, misafir takım tribününde güvenlik tedbirlerinin alınması için ödenek aktarılması amacıyla bir karara imza atılmıştı.

Büyükşehir Meclisi'nde oy birliği ile kararlaştırılmıştı

Kayseri Valiliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleşecek iş birliği ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi görüşülmüş, talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edilmişti.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda deplasman tribününün "TFF Stadyum ve Güvenlik Talimatı" bildirgesine uygun fiziki yapıda düzenlenmesi için çalışma yaptı.

Faaliyetlerine başlayan ve çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Spor A.Ş. şehrin kalbi RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda deplasman tribününün mevcut fiziki yapısının daha güvenli olması ve tüm taraftarların rahat bir ortamda müsabaka izlemesi için çalışma yaptı.

Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda güvenliğin arttırılması ve sporseverlerin korunması kapsamında harekete geçen Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., stadyumdaki misafir takım tribününde gerekli önlemleri alarak plastik koruma ve file uygulaması gerçekleştirdi. - KAYSERİ