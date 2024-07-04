Üye Girişi
Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Çim Serim Çalışmalarını Tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mondihome Kayserispor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadı'nın zemininde yaptığı çim serim çalışmasını tamamladı. UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan çim, bir haftalık süreçte serildi ve kök salması için dinlendirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, Mondihome Kayserispor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadı'nın zemininde yaptığı çim serim çalışması tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri tarafından UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan ve birçok testi başarılı şekilde geçen çimin serim işlemleri bitti.

Bu kapsamda saha sıyırma işlemleriyle mevcut kotun 25 santimetre altına inilen çalışma, bir hafta devam etti. Daha sonra temiz kum çekim işlemi yapılırken, bu şekilde saha seviyesi 10 santimetre düşürüldü ve lazer tesviye makinesiyle beşik çatı formatına getirilen zeminin çim serim işlemi 5 günün sonunda tamamlandı.

Dört gün sürmesi planlanan gübreleme sonrasında çimler, kök salması için bir hafta dinlendirilerek gözlemlenecek.

Ardından belediye ekiplerince sahada hibrit sistem çalışmaları yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayserispor Yerel Haberler Spor Güncel Haberler

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

 Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Bakmadan Geçme

Brawl Stars mega kutular ne zaman gelecek? Brawl Stars bakım molası bitti mi? BİM 5 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? BİM AKTÜEL KATALOGU Semih Yalçın kimdir? Semih Yalçın kaç yaşında ve nereli? Semih Yalçın'ın biyografisi! İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında ve nereli? İzzet Ulvi Yönter'in biyografisi! Olcay Kılavuz kimdir? Olcay Kılavuz kaç yaşında, nereli? Olcay Kılavuz hayatı ve kariyeri! Ahmet Yiğit Yıldırım kimdir? Ahmet Yiğit Yıldırım kaç yaşında, nereli? Ahmet Yiğit Yıldırım hayatı ve kariyeri! Ayşe Ateş 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi! Ayşe Ateş'in ismini verdiği kişiler kim? Güneş lekelerine ne iyi gelir? Güneş lekesi en hızlı nasıl geçer? Yüzdeki kahverengi güneş lekeleri nasıl geçer? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (4 Temmuz) dolar ne kadar oldu? Türkiye- Hollanda maçının hakemi kim? Türkiye- Hollanda maçının hakemi Clement Turpin nereli? KASTAMONU YANGIN SON DAKİKA! Kastamonu orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Kastamonu'da orman yangını nerede çıktı? Portekiz- Fransa maçı ne zaman? EURO 2024 Portekiz- Fransa maçı saat kaçta, nerede? Haliç Köprüsü kapalı mı, neden kapalı? Haliç Köprüsü ne zaman açılacak? İspanya- Almanya maçı ne zaman? EURO 2024 İspanya- Almanya maçı saat kaçta, nerede? Karbon ayak izi ne demek? Karbon ayak izi vergisi nedir, kimler öder?
380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler

380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title