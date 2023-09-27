Kayseri Büyük Erkekler Ligi'nde İlk Hafta Maçları Oynandı

Kayseri Büyük Erkekler Ligi'nde ilk hafta maçları oynandı. İlk hafta maçları çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

İlk hafta müsabakalardan biri de Hasketbol Spor Kulübü ve TED Kayseri Koleji Spor Kulübü büyük erkekler takımları arasında oynandı. Baştan sona çekişmeli geçen maçta özellikle son çeyrekteki üstün oyunuyla Hasketbol Spor Kulübü, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Maçın en skorer oyuncusu 52 sayı atarak galibiyette büyük rol oynayan Hasketbol Spor Kulübü antrenör oyuncusu Hasan Aksoyak oldu.

Hasan Aksoyak maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, "Gerçekten mükemmel çekişmeye sahne olan bir maç oldu. Maçın sonuna kadar öne geçmeyi başaramadık son çeyrekte yaptığımız hamle ve savunma direncimizi artırmamız sayesinde hücumda da yüzdeli şut bularak öne geçtik ve maçı kazanmayı başardık. Gerçekten çok tecrübeli ve kaliteli oyunculara sahip bir takımla oynadık. Bizim takımımız nispeten genç oyunculardan Kurulu. Bunun verdiği tecrübesizlik ve dezavantajla uzun süre maçı farklı geride götürdük. Son çeyrekte kondisyon olarak ayakta kalmayı başardık ve savunma direncimizi arttırarak sahadan galibiyetle ayrıldık Bu güzel maçta centilmence mücadele eden rakip takım antrenör ve sporcularına galibiyetle rol oynayan maçın sonuna kadar mücadele eden takım sporcularımıza, bizleri tribünde yalnız bırakmayan destekleyen tüm veli ve sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ligde ilk hafta alınan sonuçlar ise şöyle:

Fentek Genlik-Yeşilhisar Belediye: 61-47

GSİM-Volkan Aksoy SK: 72-61

Hasketbol SK-TED Kayseri Koleji: 112-109

Kolejspor-Sami Yangın AL.: 38-74 - KAYSERİ