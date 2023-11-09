Kayseri Büyük Erkekler Ligi İlk Devre Tamamlandı

25 Eylül'de başlayan Kayseri Büyük Erkekler Liginde yarın oynanacak olan 2 maç dışında ilk devre tamamlandı.

İlk yarıda oynanan maçlar sonucunda Hasketbol Spor Kulübü oynadığı 8 maçta 7 galibiyet alarak Sami Yangin Spor Kulübü'nun önünde ilk devreyi lider olarak bitirmeyi garantiledi. İlk devreyi 3., 4., 5. ve 6. olarak bitirecek takımlar ise yarın oynanacak maçlardan sonra belli olacak. İlk devre sonunda 7. sırada Academia Spor Kulübü, 8. sırada Yesilhisar Belediyespor, 9.sırada ise ligde henüz galibiyetle tanışamayan Kolejspor yer alıyor. Ilk devreyi lider olarak kapatan Hasketbol Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Hasan Aksoyak; "Son yıllarda oynanan en çekişmeli ve en zevkli Buyuk Erkekler Ligini bu sene yaşıyoruz. Maçlar öncesi kimin favori olduğu kimin maçı kazanacağı belli olmuyor. Maçların sonuna kadar kıyasıya mücadele ve tatlı bir rekabet var. Bu güzel çekişmeli ligde ilk devreyi lider olarak tamamladığımız için çok mutluyuz" dedi.

Ligde 2 devre maçları 12 Kasım Pazar günü oynanacak olan maçlarla başlayacak. - KAYSERİ