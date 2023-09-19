Kayseri'de basketbol heyecanı başlıyor. Büyük Erkekler Basketbol Ligi fikstürü çekildi ve lig 25 Eylül'de başlayacak. Ligde 9 takım mücadele edecek ve karşılaşmalar çift devre lig usulüne göre oynanacak.

Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi fikstürü çekildi. Bu sezon 9 takımın mücadele edeceği lig 25 Eylül'de başlayacak.

Kayseri'de basketbol heyecanı başlıyor. Büyük Erkekler Basketbol Ligi Fikstürü çekildi. Basketbol İl Temsilciliği fikstürü belirledikten sonra maçların başlama tarihini 25 Eylül olarak belirledi. Lig'de bu sezon Academia, Fentek Gençlik, GSİM, Hasketbol SK, Kolejspor, Sami Yangın Anadolu TED Kayseri Koleji, Volkan Aksoy Spor Kulübü ve Yeşilhisar Belediyespor takımları mücadele edecek. Tek grupta çift devre lig usulüne göre oynanacak olan karşılaşmalar 30 Aralık'ta son bulacak. Ligde ilk hafta maç programı şöyle:

25 Eylül Pazartesi:

18.00 Fentek Gençlik-YeşilhisarBelediye

19.30 GSİM-Volkan Aksoy Spor Kulübü

26 Eylül Salı

18.00 Hasketbol-TED Kayseri Koleji

19.30 Kolejspor-Sami Yangın Anadolu Lisesi - KAYSERİ