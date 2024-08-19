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Kayseri Bölgesi Haltercileri Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü

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Kayseri Bölgesi haltercileri Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı. Raşit Efe Eslik, Bedirhan Kaya ve Habibcan Taşçı önemli dereceler elde etti.

Kayseri Bölgesi haltercileri Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası'ndan 1 altın, 2 gümüş olmak üzere 3 madalya ile döndü.

Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Kayserili sporcular turnuvada önemli derecelere imza attı. 81 kg da Raşit Efe Eslik, 110 kilo koparma 138 kilo silkme totalde 248 kilo kaldırarak Türkiye 2.cisi oldu. 89 kg da Bedirhan Kaya, 105 kilo koparma 125 kilo silkme totalde 230 kilo kaldırarak yine Türkiye 2.cisi oldu ve gümüş madalya kazandı. 96 kg da Habibcan Taşçı ise 105 koparmada 133 kilo silkmede totalde 238 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yayınladığı mesajda; "Sporcularımız ile antrenörleri Gökhan Taşçı, Buse Yılmaz, ve Muammer Şahin'i tebrik ediyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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