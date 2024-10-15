Kayseri Birinci Amatör Küme'de 2. Hafta Maçları Geride Kaldı
Kayseri Birinci Amatör Küme 2. hafta maçlarında toplam 30 gol atıldı. Gültepespor ve Döğergücü FK gruplarında liderliğini sürdürüyor. Gelecek hafta 3. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Kayseri Birinci Amatör Küme'de 2. hafta maçları oynandı. Bu sezon iki ayrı grupta oynanan 1. Amatör Küme'nin 2. haftasında toplam 9 karşılaşmada takımlar 30 kez gol sevinci yaşadı.
A Grubunda Gültepespor ve B Grubunda Döğergücü FK liderliklerini sürdürüyorlar. 2.haftasını geriden kalan 1. Amatör Küme'de 3.hafta karşılaşmaları bu hafta sonu oynayacak. Her geçen hafta heyecanın arttığı 1. Amatör Küme 2. haftada 1 maçta gol sesi çıkmadı.
Kayseri Birinci Amatör Küme'de oynanan 2. hafta maçları sonunda alınan skorlar şöyle:
Gaziosmanpaşaspor 4-2 Kayseri Futbol Academy
Güneşspor 1-2 Gültepespor
Sarız Anadoluspor 0-1 Kocasinan Ülküspor
Sosun Birlikspor 0-2 Kayseri Ömürspor
Yeni Erciyesspor 3-2 Kayseri Yolspor
Döğergücü FK 3-0 Belsinspor
Anadolu Yıldızları 0-0 İncesu Gençlikspor
Sindelhöyükspor 4-1 Kalespor
Kocasinan Yemlihaspor 4-1 Buğdaylıspor
Talas Anayurtspor 3-0 Altındağ Akkışlaspor (H) - KAYSERİ