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Kayseri Birinci Amatör Küme'de 2. Hafta Maçları Geride Kaldı

Kayseri Birinci Amatör Küme'de 2. Hafta Maçları Geride Kaldı
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Kayseri Birinci Amatör Küme 2. hafta maçlarında toplam 30 gol atıldı. Gültepespor ve Döğergücü FK gruplarında liderliğini sürdürüyor. Gelecek hafta 3. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Kayseri Birinci Amatör Küme'de 2. hafta maçları oynandı. Bu sezon iki ayrı grupta oynanan 1. Amatör Küme'nin 2. haftasında toplam 9 karşılaşmada takımlar 30 kez gol sevinci yaşadı.

A Grubunda Gültepespor ve B Grubunda Döğergücü FK liderliklerini sürdürüyorlar. 2.haftasını geriden kalan 1. Amatör Küme'de 3.hafta karşılaşmaları bu hafta sonu oynayacak. Her geçen hafta heyecanın arttığı 1. Amatör Küme 2. haftada 1 maçta gol sesi çıkmadı.

Kayseri Birinci Amatör Küme'de oynanan 2. hafta maçları sonunda alınan skorlar şöyle:

Gaziosmanpaşaspor 4-2 Kayseri Futbol Academy

Güneşspor 1-2 Gültepespor

Sarız Anadoluspor 0-1 Kocasinan Ülküspor

Sosun Birlikspor 0-2 Kayseri Ömürspor

Yeni Erciyesspor 3-2 Kayseri Yolspor

Döğergücü FK 3-0 Belsinspor

Anadolu Yıldızları 0-0 İncesu Gençlikspor

Sindelhöyükspor 4-1 Kalespor

Kocasinan Yemlihaspor 4-1 Buğdaylıspor

Talas Anayurtspor 3-0 Altındağ Akkışlaspor (H) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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