Kayseri Birinci Amatör Küme 1 Ekim'de başlıyor

Kayseri Birinci Amatör Küme futbol müsabakaları, 1 Ekim Pazar günü oynanacak olan maçlar ile başlıyor.

İl TertipKomitesi yaptığı son toplantıda Birinci Küme ilk hafta maç programını açıkladı. Bu sezon 9'arlı üç ayrı grupta 27 takımın mücadele edeceği Birinci Amatör Küme çift devre lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk sırayı alan takımlar Süper Amatör Küme'ye yükselecek. Grup ikincileri ise Play-Off oynayacak ve buradan da bir takım Süper AmatörKüme'ye yükselecek. Gruplarında son üç sırayı alan takımlar ise bir alt lige düşecek. Ligin ilk haftasında 7 ayrı sahada 12 maç oynanacak.

Ligin açılış maçları Argıncık 1 ve 2 Nolu sahalarda saat 12.00'de başlayacak. - KAYSERİ