Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Duymer İzmir Karşıyaka'yı konuk edecek

Kayseri Bedensel Engelliler SporKulübü, cumartesi günü Tekerlekli Sandalye Basketbolu 2. Lig Play-Off rövanş maçında Duymer İzmirKarşıyaka takımını konuk edecek.

Tekerlekli Sandalye Basketbolu 2. Lig Play-Off ilk maçında İzmir deplasmanında Kayseri Bedensel Engelliler SporKulübü rakibi Duymer İzmirKarşıyaka'ya 62-51 mağlup oldu. Bu önemli maçın rövanşı Cumartesi günü Talas SporSalonu'nda oynanacak. Maç saat 16.00'da başlayacak.

Kayseri Bedensel Engelliler SporKulübü Başkanı Faruk Şahin, Kayserili spor severleri bu önemli maça davet etti. Şahin; "Tüm spor severleri bu önemli maça destek için davet ediyorum. Cumartesi günü Talas SporSalonu'nda saat 16.00'da oynanacak olan bu önemli maça tüm spor severleri davet ediyorum. Bu maçı taraftarımızın desteği ile kazanarak seriyi üçüncü maça taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ