Kayseri Basketbol, Merve Arı'yı transfer etti
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi Merve Arı'yı transfer etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi Merve Arı'yı transfer etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. Dün Ayşegül Günay Aladağ'ı duyuran Kayseri ekibi bugün de Merve Arı'yı transfer ettiklerini açıkladı. 25 yaşındaki şutör gard geçen sezon Emlak Konut'ta forma giydi. Geçen sezon 28 maçta forma giyen Merve Arı, 117 sayı kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor