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Kayseri Basketbol, eski oyuncusu Ayşegül'ü transfer etti

Kayseri Basketbol, eski oyuncusu Ayşegül'ü transfer etti

Spor Haberleri

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol, eski oyuncusu Ayşegül Günay Aladağ'ı (31) kadrosuna kattı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol, eski oyuncusu Ayşegül Günay Aladağ'ı (31) kadrosuna kattı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Kayseri ekibi 2016-2017 ile  2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında formasını giyen Ayşegül Günay Aladağ ile anlaşmaya vardı. Geçen sezon BOTAŞ'ta forma giyen Ayşegül Günay Aladağ;  30 maçta, 161 sayı kaydetti. 31 yaşındaki basketbolcu oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ayşegül Günay basketbol Kayseri Spor Haberler

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