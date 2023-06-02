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Kayseri Basketbol, Damla Gezgin'i transfer etti

Kayseri Basketbol, Damla Gezgin'i transfer etti

Spor Haberleri

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol, Damla Gezgin'i transfer etti. Geçen sezon OGM Ormanspor'da forma giyen 33 yaşındaki basketbolcu 28 maçta 203 sayı kaydetti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol Damla Gezgin'i transfer etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon kümede kalmayı son maçta garantileyen Melikgazi Kayseri Basketbol iç transferde Feray Dalkılıç ve Sevgi Tonguç ile yeniden anlaştı. Dış transferde Ayşegül Günay Aladağ ve Merve Arı'yı duyuran Kayseri takımı bugün de Damla Gezgin'i transfer ettiklerini açıkladı. Geçen sezon OGM Ormanspor'da forma giyen 33 yaşındaki basketbolcu 28 maçta 203 sayı kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor

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