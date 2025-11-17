Kayseri Badminton Spor Kulübü Namağlup Şampiyon Oldu

Kayseri Badminton Spor Kulübü, Türkiye Badminton Federasyonu tarafından 14-16 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen Süper Lig-1. Lig-Gelişim Ligi Final Müsabakalarında namağlup şampiyon oldu.

Rakipleri karşısında büyük bir başarıya imza atan Kayseri Badminton Spor Kulübü, 1. Lig'de tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyon oldu ve tarih yazdı. Namağlup şampiyonluğa uzanan Kayseri Badminton Spor Kulübü'nde Haktan Doğan ve Elif Özyiğit en iyi sporcu ödülünü kazandı. Derece alan sporcuların ödüllerini Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, Federasyon Asbaşkanları Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı takdim etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyon takımı ve oyuncuları tebrik ederek, "Müsabakalar boyunca sporcularımız, sezonun en iyi derecelerine ulaşmak için üstün bir performans sergiledi. Ülkemizde badmintonun gelişimine katkı sunan bu büyük organizasyonda derece alan sporcularımızın ödüllerini Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ile Federasyon Asbaşkanları Zater Şahin ve Şaban Kırcalı takdim etti. Sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ