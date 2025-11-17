Haberler

Kayseri Badminton Spor Kulübü Namağlup Şampiyon Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Badminton Spor Kulübü, 14-16 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen Süper Lig-1. Lig-Gelişim Ligi Final Müsabakalarında namağlup şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti. Haktan Doğan ve Elif Özyiğit en iyi sporcu ödüllerini kazandı.

Kayseri Badminton Spor Kulübü, Türkiye Badminton Federasyonu tarafından 14-16 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen Süper Lig-1. Lig-Gelişim Ligi Final Müsabakalarında namağlup şampiyon oldu.

Rakipleri karşısında büyük bir başarıya imza atan Kayseri Badminton Spor Kulübü, 1. Lig'de tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyon oldu ve tarih yazdı. Namağlup şampiyonluğa uzanan Kayseri Badminton Spor Kulübü'nde Haktan Doğan ve Elif Özyiğit en iyi sporcu ödülünü kazandı. Derece alan sporcuların ödüllerini Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, Federasyon Asbaşkanları Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı takdim etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyon takımı ve oyuncuları tebrik ederek, "Müsabakalar boyunca sporcularımız, sezonun en iyi derecelerine ulaşmak için üstün bir performans sergiledi. Ülkemizde badmintonun gelişimine katkı sunan bu büyük organizasyonda derece alan sporcularımızın ödüllerini Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ile Federasyon Asbaşkanları Zater Şahin ve Şaban Kırcalı takdim etti. Sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı

Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para sokacak
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Denizli'de 5 toprak küpün içerisinde insana ait kemik parçaları bulundu

5 toprak küpün içerisinde insana ait kemik parçaları bulundu
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.