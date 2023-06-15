Kocasinan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ayak Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kayseri Ayak Tenisi Şampiyonası tamamlandı.

Kocasinan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ayak Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kayseri Ayak Tenisi Şampiyonası tamamlandı.

Argıncık Spor Tesisleri'nde yapılan ve Kocasinan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ayak Tenisi İl Temsilciliği ortaklığında gerçekleştirilen turnuvada birbirinden çekişmeli müsabakalar oynandı. Şampiyonada karşılaştığı rakipleri tek tek yenerek finali kazanan Ayaks takımı Kayseri şampiyonu oldu. Ayaks takımı bu başarısı ile ağustos ayında Ayvalık'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil etme hakkı elde etti. - KAYSERİ