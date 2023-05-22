Kayseri Atletikspor U18 Takımı Şampiyonaya Veda Etti

Kayseri Atletikspor, U18 takımı Samsun ekibi Atakum Belediyespora 3-1 yenilerek U18 Türkiye Şampiyonası'na veda etti.

U18 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe Grubu'nda Çorum'da mücadele eden Kayseri Atletikspor, dün oynadığı final maçında Atakum Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak sezonu ilk 8 takım arasında tamamladı. Bu sezon katıldığı her kategoride adından söz ettiren Kayseri Atletikspor, emin adımlarla ilerliyor.

Alınan mağlubiyet ile ilgili Kayseri Atletikspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz U18 futbol takımı ile Samsun Atakum Belediyesi arasında oynanan final müsabakasında sahadan 3-1 mağlup ayrılan taraf olduk. Bizleri evde dualarıyla, Çorum'a gelerek tribünde tezahüratlarla destekleyen taraftarımızdan özür diliyoruz. Maalesef bu defa olmadı. Sahadan galip ayrılmak ve tabii ki Türkiye Şampiyonu olmak isteyen iki takımın mücadelesinde kaybeden taraf olduğumuz için üzgünüz ancak bizim için kupadan daha büyük kazanımlar elde ettiğimiz bir maç oldu. Öncelikle rakibimiz Atakum Belediyespor yönetici, antrenör ve sporcularına mücadeleden ötürü teşekkür ediyor, kalan maçlarında başarılar diliyoruz. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bizleri gerek arayarak gerek mesajlarıyla üzüntümüzü paylaşan tüm sporseverlere minnetlerimizi iletiyoruz. Bu maçla sezon tamamlandı, sezonu Türkiye'nin ilk 8 takımı arasında kapatan, son maçın son düdüğüne kadar ter döken, mücadele eden sporcularımızı kutluyoruz, canınız sağ olsun parslar. Bu defa olmadı ama elbet olacak. Başta evde dualarıyla tribünde tezahüratlarıyla yanımızda olan ve takımını bağrına basan Kayseri halkına ve bu gençlere inanan ana sponsorlarımız Medipax ve Forlivatr'ya şehrimizin çocuklarına adanmış ömürler Adil Özhan başkanlığındaki kulüp yöneticilerimize, sahada terleyen sporcularımızın "iyi bireyler" olması için çalışan velilerimize, her maçımızı şehrimize duyuran kıymetli basın mensuplarına, takımda büyük emekleri bulunan Serkan Karakuş başta olmak üzere teknik heyetimiz Ferdi Yılmaz, Özcan Irmak, Ergin İptaş, Esef Akdere ve Genel Koordinatörümüz Bekir Dağlı'ya teşekkür ediyoruz. Çorum'a kadar gelip takımımızın yanında olan Mutlu Önal başkanlığındaki Kayseri ASKF yönetimimize teşekkür ediyoruz. Evet bu defa olmadı ama artık daha çok çalışacağız" denildi. - KAYSERİ