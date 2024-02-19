Kayseri Atletikspor Süper Amatör Küme B Grubu'nda lider

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Atletikspor, normal sezonu namağlup olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Kayseri Süper Amatör Küme'ye son 2 sezondur damgasını vuran Kayseri Atletikspor, üst üste ikinci şampiyonluğu hedefliyor. Önceki sezonu namağlup tamamlayarak şampiyon olan mavi beyazlılar, 2023-2024 sezonunda da normal sezonu namağlup olarak tamamladı. 19 takım arasında mağlubiyet almayan tek takım olan Kayseri Atletikspor, başarısına bir yenisini daha ekledi. B Grubu'nda genç ve dinamik bir kadro ile mücadele eden mavi beyazlılar, ligin son haftasını Sosun Birlikspor'un ligden ihraç edilmesiyle hükmen 3-0 kazanarak sezonu galibiyetle tamamladı.

Ligin bitimine 2 hafta kala Play-Off oynamaya hak kazanan Kayseri Atletikspor, bu sezonda şampiyonluk hedefliyor. Kayseri Atletikspor, B Grubu'nda 18 maçta 14 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 46 puan topladı. 18 maçta rakip filelere 54 gol atan mavi beyazlılar, kalesinde ise sadece 7 gol gördü. - KAYSERİ