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Kayseri Atletikspor son 8'e yükseldi

Kayseri Atletikspor son 8'e yükseldi

Spor Haberleri

Kayseri Atletikspor U18 takımı, Türkiye şampiyonasında en iyi 8 takım arasına girdi.

Kayseri Atletikspor U18 takımı, Türkiye şampiyonasında en iyi 8 takım arasına girdi. Kayseri ekibi, yarın oynayacağı maçı da kazanırsa son 4'e yükselecek.

U18 Türkiye şampiyonasında Atletikspor rüzgarı esiyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen ve 4 ilde düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası yarı final maçlarına katılan Kayseri Atletikspor, adım adım zirveye yaklaşıyor. Çorum'daki yarı final müsabakalarına katılan Kayseri Atletikspor, ilk maçında Samsun Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, ikinci maçında Niğde Belediyespor'u mağlup ederek grup finalisti oldu. Kayseri Atletikspor yarın oynayacağı grup final maçını da kazanırsa eğer Türkiye'nin en başarılı 4 takımı arasına girecek.

Final maçları önümüzdeki günlerde Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak yer ve tarihte oynanacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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