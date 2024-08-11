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Kayseri Atletikspor, antrenör Serkan Karakuş ile yeni sezon için yeniden anlaştı

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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletikspor, 2024-2025 sezonunda antrenör Serkan Karakuş ile yola devam edecek.

Kayseri Atletik spor, antrenör Serkan Karakuş ile yeni sezon için yeniden anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletik spor, 2024-2025 sezonunda antrenör Serkan Karakuş ile yola devam edecek. 2022-2023 sezonunda mavi-beyazlı takımının başına geçen tecrübeli antrenör Serkan Karakuş, yeni sezonda da takımın başında yer alacak. Kayseri Atletik spor Kulübünden yapılan açıklamada, "A Takım yeniden Serkan Karakuş'a emanet. Kurulduğu günden beri ses getiren başarılarla spor kamuoyunun dikkatini çeken kulübümüz, önümüzdeki sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden kulübümüz A futbol takımı, Kayseri Atletikspor Kompleksi'nde imzalanan protokolle bu sezon yeniden Serkan Karakuş'a emanet edildi. Takımımıza ve hocamıza başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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