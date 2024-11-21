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Kayseri Atletikspor, Amaratspor'u Yenerek Zirve Hedefliyor

Kayseri Atletikspor, Amaratspor'u Yenerek Zirve Hedefliyor
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Kayseri Atletikspor, bu hafta oynayacağı Amaratspor maçında galip gelerek ligin zirve yarışına devam etmeyi hedefliyor. Başkan Adil Özhan, takımın hedefini ve geçen hafta elde ettikleri galibiyeti vurguladı.

Kayseri Atletikspor, bu hafta oynayacağı Amaratspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Kayseri Süper Amatör Küme A grubu takımlarından Atletikspor, bu hafta oynayacağı Amaratspor maçını kazanıp çıkışını sürdürmek amacında. Ligin 6. hafta maçında Argıncık stadı 1 nolu sahada Amaratspor ile 3 puan mücadelesine girecek olan Atletikspor, kazanıp 12 puana erişmek ve zirve yarışını sürdürmek hedefinde.

Kayseri Atletikspor Başkanı Adil Özhan, "Grupta zirveyi hedefleyen bir takım olarak peşpeşe kaybettiğimiz maçlar bizi üzdü. Geçen haftayı galibiyetle noktaladık. Bu hafta da Amaratspor ile karşılaşacağız. Hedefimiz iyi futbol oynayıp 3 puanı hanemize yazdırmak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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