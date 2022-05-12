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Kayseri ASKF'den ilkyardım kursu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri ASKF'den ilkyardım kursu

Daha önce Süper Amatör Küme'de gerçekleştirilen ve takdir toplayan ilk yardım kursu uygulaması, Adem Özbek Sezonu Birinci Amatör Küme'de de gerçekleştirilecek.

Daha önce Süper Amatör Küme'de gerçekleştirilen ve takdir toplayan ilk yardım kursu uygulaması, Adem Özbek Sezonu Birinci Amatör Küme'de de gerçekleştirilecek.

Adem Özbek Sezonu 1. Amatör Küme A Grubu, B Grubu ve C Grubu takımları teknik ekip, yönetici ve futbolcuların katılacağı ilk yardım kursunun 13 Mayıs Cuma günü gerçekleşeceğini belirten Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal; "İlk etapta A grubu, B grubu ve C grubu takımları için kurs düzenleyeceğiz. İlk yardım kursumuz bir sonraki haftada D grubu, E grubu ve F grubunda yapılacak. Yönetici, teknik ekip ve sporculara yönelik bu kursun amacı, ciddi sakatlanmalarda sporcuyu hayatta tutacak ilk yardım eğitimin verilmesi olacak" diye konuştu.

13 Mayıs Cuma günü Sümer Amatör Evi'nde yapılacak olan İlk Yardım Kursu saat 19.00'da başlayacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

İlk Yardım, Mayıs, Özbek, Cuma, Spor, Haberler

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