Kayseri ASKF'den Ahde Vefa: Süper Amatör Küme'ye Mustafa Kılıç İsim Verildi
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, trafik kazasında hayatını kaybeden Mustafa Kılıç'ın anısını yaşatmak için 2024-2025 sezonunda Süper Amatör Küme'ye onun adını verdi.
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan (ASKF) yeni sezonda ahde vefa örneği.
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal ve Yönetim Kurulu üyeleri; geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Kayseri Şekerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç'ın ismi 19-20 Ekim'de başlayacak olan Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'ye verildi. 2024-2025 sezonu Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme ismi ile oynanacak.
ASKF'den yapılan paylaşımda; "Geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Şekerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç'ın ismi 2024-2025 sezonunda Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'ye verilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi. - KAYSERİ