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Kayseri Analig Karate takımları yarı finale yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri Analig Karate takımları yarı finale yükseldi

Aksaray'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri kız ve erkek takımları yarı finale yükseldi.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri kız ve erkek takımları yarı finale yükseldi.

Kayseri Kız ve erkek takımları 23 - 26 Mayıs 2022 tarihleri arasında Sivas'ta yapılacak olan yarı final müsabakalarında mücadele edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yarı finale yükselen analig Karate takımlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayseri Analig Karate takımları yarı finale yükseldi

Kayseri Analig Karate takımları yarı finale yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aksaray, Kayseri, Mayıs, Sivas, Spor, Haberler

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