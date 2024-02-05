Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Hakemlere Valiz Dağıttı

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal sporun her kesimine dokunmaya devam ederek, bu sefer de hakemlere valiz dağıtımı gerçekleştirdi.

Daha önce kulüplere malzeme dağıtımı, antrenman tişört dağıtımı, antrenörlere anorak, taktik tahtası, çanta, düdük dağıtımı, saha komiserlerine takım elbise ve anorak dağıtımı gerçekleştiren, spor kulüplerine maddi imkanlar sunan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve TFF Kayseri Bölge Müdürü Mutlu Önal, bu kez de Kayseri'de görev yapan hakemlere valiz dağıttı.

Hakemlerin maçlara gelirken malzemelerini koyabileceği valizleri dağıtan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, "Biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin en önemli parçalarından birisi de hakemlerimizdir. Asla camianın dışında değil ve olamazlar. Bu ailenin bir ferdidir hakemlerimiz. Hakemlerimizden tek ricam, güler yüzlü ve yapıcı olmaları. Hatayı herkes yapar. Art niyet olmadıkça yapılan hatalar tolore edilir. Sizler yastığa kafanızı koyduğunuzda huzurlu iseniz olay bitmiştir. Hepinize güveniyoruz. Kayserimizi en iyi şekilde en güzel yerlerde temsil edeceksiniz" dedi.

Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Altun'un da bulunduğu tören ile Kayseri'de görev yapan hakemlere valizleri hediye edildi. - KAYSERİ