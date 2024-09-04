Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı: Kavga ve dövüş istemiyorum

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mutlu Önal, yeni sezonda kavga ve dövüşün olmamasını temenni ederek, "Kayseri gençliği için el ele verelim. Hiç bir kulüp kavga ile karşıma gelmesin. Asla destek vermem" dedi.

Kayseri Süper Amatör Küme fikstür çekiminde kulüp yetkilileri ile bir araya gelen Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mutlu Önal, centilmence bir lig olması temennisinde bulundu. Gerek A takım kategorilerinde gerekse gelişim liglerinde mücadele edecek takımların centilmence bir sezon geçirmesini temenni eden Başkan Mutlu Önal, "Rakibine, hakeme veya kendi takım arkadaşlarına saygısızlık yapan hiç bir oyuncu için lütfen karşıma gelmeyin. Kavga, dövüş istemiyorum. Hepimiz yüz yüze bakıyoruz. Kayseri gençliğini kötü alışkanlıklara bulaştırmamak adına elbirliği yapalım. Ne eksiğimiz varsa bunu gidermek için çaba sarf edelim. Ama kavga ile bana gelmeyin, asla destek vermem" dedi.

Amatör kulüplere yine malzeme desteği verileceğini de dile getiren Başkan Mutlu Önal, "Eksiklerimizi gideririz. Daha iyisini yapabilmek için çabalarız. Ama başımızı yere eğecek girişimlerden uzak duralım" diye konuştu. - KAYSERİ