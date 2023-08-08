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Kayseri Amatör Liglerinde Geri Sayım Başladı

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2023-2024 futbol sezonu için Kayseri amatöründe geri sayım başladı. U14 Ligi ve U18 Ligi fikstür çekimi 18 Ağustos 2023 Cuma günü saat 19.00'da Sümer Amatör Evi'nde gerçekleşecek.

Kayseri amatör liglerinde geri sayım başladı. U14 Ligi ve U18 Ligi fikstür tarihi Futbol İl Temsilciliği tarafından açıklandı.

2023-2024 futbol sezonu için Kayseri amatöründe geri sayım başladı. U14 Ligi ve U18 Ligi fikstür çekimi 18 Ağustos 2023 Cuma günü saat 19.00'da Sümer Amatör Evi'nde gerçekleşecek. Kayseri 1. Amatör Küme ve Süper Amatör Küme fikstür çekim tarihleri ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Kayseri Futbol İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "2023-2024 futbol sezonu U18 Ligi ve U14 Ligi fikstür çekimi 18 Ağustos Cuma saat 19.00'da Sümer Amatör Evin'de yapılacaktır. Liglere katılacak olan kulüplerimiz vizeleri yaptırmaları rica olur. Tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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