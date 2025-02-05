Kayseri Amatör Küme Maçında Kavga Çıktı

Kayseri 1. Amatör Küme maçı sonrasında çıkan kavga polis tarafından güçlükle yatıştırıldı.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda Gazi Osman Paşaspor ile Yolspor karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışı veren iki ekibin mücadelesinde kazanan 3-2 ile Yolspor oldu. Liderlik koltuğunda oturan ve son 2 haftaya girilirken 1 puan alması halinde şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edecek olan Gazi Osman Paşaspor, ikinci sırada bulunan Yolspor'a 3-2 yenilince maç sonrası istenmeyen olaylar meydana geldi. Önce hakeme itirazlarda bulunan ardından Yolsporlu futbolcular ile kısa süreli arbede yaşayan mavi-lacivertli ekibin futbolcuları, hem şampiyonluğunu ilan edemedi hem de bazı oyuncularının ceza almak adına Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine sebebiyet verdi.

Yaşanan olaylar sonrasında Gazi Osman Paşaspor'dan Ahmet Çelik, Kasım Şahin, Hakan Yılmaz, Berat Koç ve Emirhan Demirezen, Yolspor'dan da Abdullah Budak Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. - KAYSERİ