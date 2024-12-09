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Kayseri Amatör Küme Ligi'nde 1 Haftalık Ara

Kayseri Amatör Küme Ligi'nde 1 Haftalık Ara
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Kayseri Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme'ye 1 hafta ara verildi. Liglerin ilk yarısı sona ererken, ikinci yarı 21-22 Aralık'ta başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme ve Kayseri 1. Amatör Küme'ye 1 hafta ara verildi.

20 Ekim 2024 tarihinde günü başlayan Süper Amatör Küme'de ve 06 Ekim 2024 tarihinde başlayan 1. Amatör Küme 08 Aralık 2024 tarihinde oynanan karşılaşmaların ardından ilk yarı tamamlandı. Liglerde ilk yarının tamamlanmasının ardından Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından hem Süper Amatör Küme'ye hem de 1. Amatör Küme'ye 1 hafta ara verildi. Verilen 1 haftalık aranın ardından Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme'de ligin ikinci yarıları 21-22 Aralık tarihlerinde başlayacak.

Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel; "Süper Amatör Küme ve 1.Amatör Küme'de hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından ilk yarı tamamlandı ve aldığımız karar ile liglerimize 1 hafta ara verdik. 1 hafta sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ligin ilk yarısında keyifli ve güzel maçlar oynandığını düşünüyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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