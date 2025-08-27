Kayseri Amatör Küme Fikstür Çekimi 2 Eylül'de Yapılacak

Kayseri Birinci Amatör Küme'de 2024-2025 futbol sezonu öncesi fikstür çekimi 2 Eylül 2025 Salı günü saat 19.00'da Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilecek. 20 takımın mücadele edeceği ligde, hazırlıklar devam ediyor.

Kayseri Birinci Amatör Küme'de fikstür çekimi 2 Eylül 2025 Salı günü Sümer Amatör Evi'nde saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Kayseri 1.Amatör Küme'de yeni sezonda 20 takım mücadele edecek. 2 grup halinde oynanacak olan yeni sezon öncesi takımlar çalışmalarını sürdürüyorlar.

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklama ile 1. Amatör Küme'de fikstür çekiminin 02 Eylül Salı günü yapılacağını duyurdu. Yücel, yaptığı açıklamada fikstür çekiminin Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirileceğini belirtirken, "2024-2025 futbol sezonu tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. 1.Amatör Küme'nin yeni sezon fikstürünü 2 Eylül Salı günü saat 19.00'da Sümer Amatör Evi'nde çekeceğiz. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

