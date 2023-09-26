Sporun ve sporcunun dostu Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri neticesinde Kayseri, 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri olarak seçildi. Müjdeyi Başkan Büyükkılıç, 3'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda verirken, Vali Çiçek ise, 'Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Avrupa Spor Şehri seçilmemizi çok önemsiyorum' dedi.

Sporun ve sporcunun dostu Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri neticesinde Kayseri, 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri olarak seçildi. Müjdeyi Başkan Büyükkılıç, 3'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda verirken, Vali Çiçek ise, "Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Avrupa Spor Şehri seçilmemizi çok önemsiyorum" dedi.

Kadim kent Kayseri'yi tüm sanayinin, ticaretin, turizmin ve sağlığın yanı sıra sporunda merkezi yapma yönünde özel bir gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları istikametinde yapılan girişimler meyvesini verdi. Kayseri, ACES Europe Derneği tarafından 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri seçildi. Büyükşehir Belediyesi'nin kente sporu sevdiren kuruluşu olan Spor AŞ tarafından geçtiğimiz günlerde Kayseri'nin 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri unvanı alması için ACES Europe derneğine başvuru yapılmıştı. Başvurunun ardından ACES Europe'un 4 temsilcisi, kentteki Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı modern tesislerinde içerisinde yer aldığı spor tesislerini ve spor faaliyetlerini yerinde inceledi. Spor AŞ'ye bağlı faaliyet gösteren spor tesislerini gezen ACES Komitesi Genel Sekreteri Hugo Alonso, kurul üyeleri Ave Sats ve Lukas Vorel ile Azerbaycan Milletvekili Mushfig Jafarov, Başkan Büyükkılıç'ı da ziyaret etmişti. ACES Europe derneğince yapılan inceleme sonrası Kayseri, 2024 Yılı Avrupa Spor Şehirleri arasına girdi.

"Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehri"

Kayseri'nin 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı aldığı müjdesini 3'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda paylaşan Büyükkılıç, "Kayseri'mizi sadece ticaret ve sanayi şehri olarak anılması değil, bununla birlikte sporun da şehri olması yönünde gayret gösteriyoruz. Kayseri'mizi her yönüyle zenginleştirecek bir gayret gösteriyoruz. Size bir sürprizimiz var. ACES Europe kuruluşunun yaptığı çalışmalarla Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehri. Bu ünvanı kazandı Kayseri'miz" diye konuştu.

Büyükkılıç, 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanının Kayseri'nin dünyanın sayılı spor şehirlerinden biri olması yolunda bir adım olduğuna ifade ederek, "Bizler gayretlerimizi ve çalışmalarımızı daha da arttırarak, şehrimizin spor da dahil her yönüyle dünyaca tanınmasını sağlayacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Vali Çiçek'ten Büyükşehir'e spor övgüsü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Sanatın Türkiye Yüzyılı, KAYMEK Yıl Sonu Sergisi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kayseri'nin 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanı almasını hakkında değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Kayseri'ye çok büyük bir müjde verdi. Bu müjdeyi tam olarak algılamamız lazım. Kayseri, Avrupa Spor Şehri seçildi. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Avrupa Spor Şehri seçilmemizi çok önemsiyorum. Muhteşem bir maraton yaptık, bugün buradayız, sürekli ilçe belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyemiz büyük organizasyonlar yapıyorlar. Kayseri'nin her geçen gün değişip, büyümesinden dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyorum." - KAYSERİ