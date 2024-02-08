Kayseri 2. Amatör Küme Fikstür Çekimi Yarın Yapılacak

Kayseri 2. Amatör Küme'de fikstür çekimi yarın Sümer Amatör Evi'nde saat 18.30'da gerçekleştirilecek. 2. Amatör Küme'de maçların 25 Şubat'ta başlaması planlanıyor.

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklama ile 2. Amatör Küme'de fikstür çekiminin yarın yapılacağını duyurdu. Yücel, yaptığı açıklamada fikstür çekiminin Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirileceğini belirtirken, "Lige katılım vizesini yaptıran kulüp temsilcilerinin katılımı ile yapacağımız fikstür çekim saatine kadar başvurular yapılabilir. Katılım sayısı netleştikten sonra ligin statüsü belli olacak. Ligin 25 Şubat'ta başlamasını planlıyoruz" dedi. - KAYSERİ