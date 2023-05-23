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Kayseri 2. Amatör Küme'de 6. hafta tamamlandı

Kayseri 2. Amatör Küme'de 6. hafta tamamlandı

Spor Haberleri

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de A, B, C ve D gruplarında hafta sonu 6 karşılaşma oynanırken, 6. hafta geride kaldı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de A, B, C ve D gruplarında hafta sonu 6 karşılaşma oynanırken, 6. hafta geride kaldı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de 6. haftada oynanan 6 müsabakada 44 gol atıldı. Fevzi Çakmakspor ile Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor maçında toplam 14 gol atılırken, bu müsabaka haftanın en gollü karşılaşması oldu. Kalespor'un rakibi Pınarbaşı Gençlerbirliği sahaya çıkmadı ve hükmen mağlup sayıldı. Cumartesi günü oynanacak olan 7. Hafta müsabakaları ile heyecan devam edecek.6. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:

Develi Erciyesspor 2-3 Döğerspor

Sarız Anadoluspor 5-3 Büyüleyenspor

Y. M. Y. Ufuklarspor 9-5 Fevzi Çakmakspor

Yeşilspor 5-2 Yeşilhisar Belediyespor

Y.B.Şafakspor 0-5 Yeni Esenspor

Anayurt Finalspor 4-1 Güneşli Gençlikspor

Pınarbaşı Gençlerbirliği 0-3 Kalespor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Kayseri Şeker Spor Haberler

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