Kayseri 2. Amatör Küme'de 5 takım Play-Off'u garantiledi

Kayseri 2. Amatör Küme'de ligin bitimine 2 hafta kala 5 takım Play-Off oynamaya hak kazandı. A, B ve C gruplarında belirlenen takımlar arasına D grubundan da 3 takım katılmak için mücadele ediyor.