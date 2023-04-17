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Kayseri 2. Amatör Küme'de 2. hafta geride kaldı

Kayseri 2. Amatör Küme'de 2. hafta geride kaldı

Spor Haberleri

Kayseri 2. Amatör Küme'de 2. Hafta dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Kayseri 2. Amatör Küme'de 2. Hafta dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Kayseri 2. Amatör Küme A,B, C ve D gruplarında hafta sonu 8 karşılaşma oynandı ve 2. hafta geride kaldı.

Fevzi Çakmakspor, Kuşçu Mithatpaşaspor, Yıldırım Beyazıt Şafakspor ve Sarız Anadoluspor takımları haftayı BAY geçen takımlar oldular. 2. haftada oynanan 8 müsabakada tam 34 gol atıldı. 2. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:

A. Kızılırmakspor 2-4 Yeşilspor

Yeşilhisar Bld. 1-3 Talas İdmanyurdu

Sümerspor 2-2 Döğerspor

Develi Erciyesspor 0-1 Yeni Esenspor

Pınarbaşı Belediyespor 4-1 Pınarbaşı Gençlerbirliği

Kalespor 3-1 Y. M. Y. Ufuklarspor

Güneşli Gençlikspor 1-7 Büyüleyenspor

Cırgalanspor 1-1 Anayurt Finalspor - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yıldırım Beyazıt Pınarbaşı Kayseri Spor Haberler

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