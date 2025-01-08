Kayseri 2. Amatör Küme 2024-2025 Sezonu Şubat'ta Başlıyor

Kayseri 2. Amatör Küme 2024-2025 sezonu Şubat ayında başlayacak.

Kayseri 2. Amatör Küme için geri sayım başladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği, 2.Amatör Küme'yi Şubat ayında başlatmayı planlıyor. Lige katılacak kulüplerin vizelerini yaptırması ve çalışmalara başlaması beklenirken, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklama ile 2. Amatör Küme'nin 8-9 Şubat'ta başlamasını planladıklarını duyurdu.

Yücel, yaptığı açıklamada, "Lige katılım vizesini yaptıran kulüp temsilcilerinin katılımı ile yapacağımız fikstür çekim saatine kadar başvurular yapılabilir. Katılım sayısı netleştikten sonra ligin statüsü belli olacak ve ligi 8-9 Şubat'ta başlamasını planlıyoruz" dedi. - KAYSERİ