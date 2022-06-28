Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off ve Play-Out programı belli oldu

Kayseri Birinci Amatör Küme 2021-2022 sezonun ardından Play-Off ve Play-Out programı belli oldu.

Kayseri Birinci Amatör Küme A,B,C,D, E ve F gruplarında ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği Play Off grubu kuraları çekildi. Kayseri Sümer Amatör evinde gerçekleştirilen kura çekiminde, birbiriyle eşleşen takımların maçlarını hangi saatte oynayacağı belli oldu. Kura çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF üyeleri, tertip komitesi üyeleri, kulüp başkanları, kulüp yöneticiler, antrenörler, takım kaptanları ve davetliler katıldı. Kura çekiminde konuşun Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, 12 takımın da başarılı bir sezon geçirdiğini ve gönüllerin şampiyonu olduğunu ifade ederek Süper Amatör Küme'ye yükselecek takımlara başarılar diledi. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Play-Off eşleşmeler, ve maç saatleri şu şekilde oldu;

03 Temmuz 2022 Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

11.00 Sungur FK-Erkiletspor

14.00 Makfitspor-Kocasinan Gençlikspor

17.00 Argıncıkspor-Anadolu Yıldızları

03 Temmuz 2022 Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

11.00 Erciyesgücü FK-Kayseri Simya Koleji

14.00 Gazi Osman Paşaspor-Akkışla Gençlikspor

17.00 Yerköyspor-Kocasinan Yemlihaspor

Play-Out karşılaşmaları Vali Muammer Güler ve Develi İlçe Stadı'nda oynanacak. İşte Play-Out programı şu şekilde;

03 Temmuz 2022 Vali Muammer Güler Stadı

11.00 Anayurt Finalspor-Argıncık esnafspor

17.00 Erciyes İdmangücü-Kayseri Göktürkspor

03 Temmuz 2022 Develi İlçe stadı

17.00 Develi Erciyesspor-Develi 1954 Gençlikspor - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor