Kayseri 1. Amatör Küme: Play-Off eşleşmeleri belli oldu Kayseri 1. Amatör Küme'de 2021-2022 futbol sezonu grup maçları tamamlandı. Kayseri 1. Amatör Küme'de 2021-2022 futbol sezonu grup maçları tamamlandı. Play-Off oynayacak takımlar belli oldu. Kayseri 1. Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu tamamlandı. 6 grupta 53 takımın kıyasıya mücadele ettiği 1. Amatör Küme'de 12 takım, adını Play-Off'a yazdırdı. 1. Amatör Küme'de A Grubunda; Gazi Osman Paşaspor, Kayseri Simya Koleji, B Grubunda; Yerköyspor, Kocasinan Gençlikspor, C Grubunda; Sungur Futbol Kulübü, Argıncıkspor, D Grubunda; Anadolu Yıldızları, Erkiletspor, E Grubunda; Makfit, Kocasinan Yemlihaspor ve F Grubunda; Erciyesgücü ile Akkışla Gençlikspor takımları Play-Off'a yükselen takımlar oldular. Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off eşleşmeleri şu şekilde oldu: Gazi Osman Paşaspor-Akkışla Gençlikspor Kayseri Simya Koleji-Erciyesgücü Yerköyspor-Kocasinan Yemlihaspor Kocasinan Gençlikspor-Makfit Sungur Futbol Kulübü-Erkiletspor Anadolu Yıldızları-Argıncıkspor - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Kocasinan Kayseri Futbol Spor Haberler

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