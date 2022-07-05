Kayseri 1.Amatör Küme Play-Off - Haberler

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Kayseri 1.Amatör Küme Play-Off

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri 1.Amatör Küme Play-Off

Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off maçında Kocasinan Yemlihaspor, Yerköyspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Amatör Kümeye yükseldi.

Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off maçında Kocasinan Yemlihaspor, Yerköyspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Amatör Kümeye yükseldi.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Tolga Selvi, Selahattin Ak

Yerköyspor: Talha Özkan, Mustafa Tellioğlu, M. Arif Atılgan, Ahmed Asaa (Dk.15 Onur Kişi), Ali Benli, A. Furkan (Dk.77 Adem Erül), Murat Doğan (Dk.46 Ahmet Tidim), Emin Karaca, Metehan Yörükoğlu, Sıddık Gülsezen (Dk.77 Onur Bağcı ), Erhan Altuntaş (Dk.46 Samet Erül)

Kocasinan Yemlihaspor: Altay Öztürk, Mehmet Can Gülay, Mustafa Yıldırım, Serhat Özdemir, Ömer Yasin Evler, Ferdi Yılmaz (Dk.55 Yusuf Berat Özbilek). Kadir Oğuz (Dk.80 Hüseyin Pekşan), Murat Çift, Ahmet Arsoy, Mustafa Bartu (Dk.55 Resul Salma), Adem Yönel (Dk.85 Aşkın Okur)

Goller: Adem Yönel dk.30, Resul Salma dk.74 (Kocasinan Yemlihaspor) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kocasinan Erkilet Kayseri Spor Haberler

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