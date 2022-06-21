Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Cuma Uluçay Talasspor: 0 Sungur FK: 4 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Cuma Uluçay Talasspor: 0 Sungur FK: 4

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Cuma Uluçay Talasspor: 0 Sungur FK: 4

Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu maçında ikinci sıradaki Cuma Uluçay Talasspor ile Sungur Futbol Kulübü karşılaştı.

Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu maçında ikinci sıradaki Cuma Uluçay Talasspor ile Sungur Futbol Kulübü karşılaştı. 4 gollü maçı Sungur FK kazanarak liderliğini sürdürdü.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Selahattin Ak, Kadir Çelikbaş

Cuma Uluçay Talasspor: M.Enes Yıldız, Erdem Temir, Paşacan Demirkaya, Nihat Gezici, Enes Güler, Muhammed Turp, Şahin Boz, Kemal Kargın, Erdal Karzal, Tugrut Kıvrak, Hüseyin Saltık

Sungur FK: Mehmet Can Keser, Emincan Yıldırım, Mehmet Fatih Sönmez, Sait Mert Akgöz, Erdin Kaynar, Erhan Vurdem, Cengiz Eşme, Murat Kıraç, Berkay Arı, Mehmet Ali Öncü, Halil Aladağ

Goller: Halil Aladağ (2), Mehmet Ali Öncü, Cengiz Eşme (Sungur FK) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title