Kaynaşlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 120 sporcunun katıldığı spor şenliği Kaynaşlı Şehir Stadı'nda yapıldı. Yaz Spor Okulları branşlarının katılımıyla düzenlenen şenliğe ilçe müdürlüğü bünyesinde Voleybol, Atletizm, Basketbol, Okçuluk, Tenis, Futbol, Karaçalı Spor Kulübü sporcuları ve Kaynaşlı Belediyesi Karate takımı sporcuları katılım sağladı.

Kaynaşlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından spor şenliği düzenlendi. Şenlikte çocuklar hem spor yaptık hem de doyasıya eğlendi.

Kaynaşlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 120 sporcunun katıldığı spor şenliği Kaynaşlı Şehir Stadı'nda yapıldı. Yaz Spor Okulları branşlarının katılımıyla düzenlenen şenliğe ilçe müdürlüğü bünyesinde Voleybol, Atletizm, Basketbol, Okçuluk, Tenis, Futbol, Karaçalı Spor Kulübü sporcuları ve Kaynaşlı Belediyesi Karate takımı sporcuları katılım sağladı. - DÜZCE