Kaykaycılar hünerlerini sergiledi

Türkiye'nin en keyifli ve zorlu kaykay yarışması, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Bursalı amatör ve profesyonel kaykaycıları Dünya Kaykay Günü'nde bir araya getirdi.

ABD'de 10 yıl önce başlayan turnuvanın bu yılki Türkiye ayağı İzmir, Ankara ve İstanbul'un yanı sıra Bursa Hüdavendigar Kent Parkı'nda yapıldı. Yarışmaya online olarak kayıt yapan 18 yaşından büyük 350 amatör ve profesyonel kaykaycı, derece elde etmek için bütün hünerlerini sergiledi.

Katılımcıların en iyi performanslarını göstermeye çalıştığı Red Bull Mind The Gap, 'Mesafe geçişi' formatında düzenlendi. Katılımcıların yaptıkları hareketin farklılığı, zorluğu ve gerçekleştirdikleri zıplayışa göre puan aldıkları organizasyonda dört şehirde dört şampiyon belirlendi. Yarışmanın Bursa şampiyonu ise tüm rakiplerini geride bırakan Serkan Zeki Türk oldu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor