Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da devam edecek Spor Haberleri Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 3. Etap Yarışları, 23-25 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek. Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 3. Etap Yarışları, 23-25 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek. Türkiye Kaykay Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Esenyurt Gaziler ve Şehitler Parkı'ndaki Kaykay Park'ta gerçekleştirilecek. Yarışmanın kayıtları, internetten 21 Eylül Çarşamba günü saat 23.59'a kadar sürecek. Yarışma sonucunda erkeklerde ilk 20'ye, kadınlarda ilk 8'e giren sporculara Esenyurt Belediyesi tarafından Komple Kaykay Seti hediye edilecek. Spor Kaynak: AA / Emrah Oktay Esenyurt İstanbul Türkiye Eylül Spor Haberler

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