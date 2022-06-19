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Kayapınar Belediyesi'nden ücretsiz yaz kursları

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayapınar Belediyesi'nden ücretsiz yaz kursları

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi, öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirerek onları faydalı aktivitelere yönlendirmek amacıyla ücretsiz yaz kursları düzenliyor.

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi, öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirerek onları faydalı aktivitelere yönlendirmek amacıyla ücretsiz yaz kursları düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin kurslarda yaşıtlarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirdiği aynı zamanda ilgi alanlarına göre seçtiği branşlarda eğitim aldığı belirtildi. Ücretsiz kurslar, Kayapınar Belediyesi'ne bağlı bilgi evleri, kapalı ve açık yüzme havuzları ile spor yerleşkesinde uzman antrenör ve eğitimcilerin gözetiminde gerçekleştiği bildirildi.

Atletizm, tenis, yüzme, drama, İngilizce, resim, satranç, akıl ve zeka oyunları, gitar ve piyano gibi pek çok farklı branşta faaliyet gösteren yaz kursları her yıl Temmuz ayında başlayıp, Eylül ayına kadar devam ettiği belirtildi. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, yaz sezonlarında hayata geçirdikleri kültür, eğitim ve spor kurslarının tamamının ücretsiz olduğunu kaydederek, eğitim ve hareket ilkeleri çerçevesinde Kayapınarlıları kültür ve spor eğitimleriyle buluşturduklarını ifade etti. Karaman, tüm gençleri kurslara kayıt yapmaya davet etti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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