Kayakta 2022-2023 Sezonu Yarışları Tescil Edildi

Türkiye Kayak Federasyonu, 2022-2023 sezonu yarışlarını tescil etti. Ankara'da yapılan yönetim kurulu toplantısında sezon değerlendirmesi yapıldı ve tüm yarışlar tescil edildi.