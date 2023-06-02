Kayakta 2022-2023 Sezonu Yarışları Tescil Edildi
Spor Haberleri
Türkiye Kayak Federasyonu, 2022-2023 sezonu yarışlarını tescil etti. Ankara'da yapılan yönetim kurulu toplantısında sezon değerlendirmesi yapıldı ve tüm yarışlar tescil edildi.
Türkiye Kayak Federasyonu, 2022-2023 sezonu yarışlarını tescil etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara'da Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'nun katılımıyla gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında sezon değerlendirmesi yapıldığı belirtildi.
Toplantıda 2022-2023 sezonunda yapılan tüm yarışların tescil edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor