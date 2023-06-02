Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kayakta 2022-2023 Sezonu Yarışları Tescil Edildi

Kayakta 2022-2023 Sezonu Yarışları Tescil Edildi

Spor Haberleri

Türkiye Kayak Federasyonu, 2022-2023 sezonu yarışlarını tescil etti. Ankara'da yapılan yönetim kurulu toplantısında sezon değerlendirmesi yapıldı ve tüm yarışlar tescil edildi.

Türkiye Kayak Federasyonu, 2022-2023 sezonu yarışlarını tescil etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara'da Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'nun katılımıyla gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında sezon değerlendirmesi yapıldığı belirtildi.

Toplantıda 2022-2023 sezonunda yapılan tüm yarışların tescil edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Türkiye Kayak Federasyonu Ankara Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title