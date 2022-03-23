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Milli kayakçılar Slovenya'da yarın sezon finalinde yarışacak

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Milli kayakçılar Slovenya'da yarın sezon finalinde yarışacak

Milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Slovenya'daki Uçuş Tepesi Dünya Kupası'nda yarın sezon finalinde atlayışlarını gerçekleştirecek.

Milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Slovenya'daki Uçuş Tepesi Dünya Kupası'nda yarın sezon finalinde atlayışlarını gerçekleştirecek.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye tarihinde ilk kez Slovenya'daki Uçuş Tepesi Dünya Kupası'nda yarışacak olan Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, sezon finalinde yarın TSİ 12.55'te atlayışlarını gerçekleştirecek.

Kayakla atlamada en başarılı sezonunu geçiren Türkiye, olimpik sporcusu Fatih Arda İpcioğlu ile birlikte dünya kupalarında mücadele etti. Bun sezon Pekin Kış Olimpiyat Oyunları dahil 24 organizasyonda yarışan Fatih Arda, toplamda 12 finale kalma başarısı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, milli sporculara başarılar dileyerek, "Ülkemiz kayakla atlamada tarihi bir yıl geçirdi. Sporcularımız dünya kupalarında boy gösterdi. Fatih Arda İpcioğlu, hem rekorlar kırdı hem de finaller yaşadı. Bu branşta daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli kayakçılar Slovenya'da yarın sezon finalinde yarışacak

AA / Fatih Çakmak - Spor

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