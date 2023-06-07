Kayakla Atlama Milli Takımı Slovenya kampına başladı

Avrupa Oyunları ve uluslararası yarışmalara katılacak Kayakla Atlama Milli Takımı, Slovenya'da kamp yapacak. Milli takım, antrenmanlarını Slovenya ve Avusturya'daki kulelerde gerçekleştirecek.

Avrupa Oyunları ve uluslararası yarışmalara katılacak Kayakla Atlama Milli Takımı'nın Slovenya kampı başladı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenörlüğünü Frenc Nejc'in yaptığı milli takımda, Fatih Arda İpcioğlu, Muhammet Ali Bedir ve Muhammet İrfan Çintimar yer alıyor.

Milli takım, antrenmanlarını Slovenya'daki kuleler ile Avusturya Villach Atlama Kulesi'nde yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Nejc, müsabakalar öncesi iyi bir kamp dönemi geçirmek istediklerini belirterek, "Polonya Zakopane'de 9-14 Haziran tarihleri arasında atlama antrenmanı yapacağız. Daha sonrasında tekrar Slovenya'ya geleceğiz ve atlamalara devam edeceğiz. 28 Haziran'da K-95 rampasında yarışa gireceğiz. Daha sonra ise 1 Temmuz'da K-125 rampasında yarışa katılacağız. Sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.