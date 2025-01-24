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Kayakçı Ömer Faruk Deliktaş, Paralel Slalom'da Türkiye'ye İlk Altın Madalyayı Kazandırdı

Kayakçı Ömer Faruk Deliktaş, Paralel Slalom'da Türkiye'ye İlk Altın Madalyayı Kazandırdı
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Kayserili genç kayakçı Ömer Faruk Deliktaş, İsviçre'de yapılan Paralel Slalom Yarışmaları'nda altın madalya kazanarak Türkiye'ye bu alanda ilk madalyayı kazandırdı. Dönüşünde Kayseri'de coşkulu bir karşılama ile onurlandırıldı.

Türkiye'ye Paralel Slalom Yarışmaları'nda ilk altın madalyayı kazandıranKayserili Kayakçı Ömer Faruk Deliktaş, İsviçre dönüşünde Kayseri'de coşkulu bir şekilde karşılandı.

18 - 19 Ocak 2025 tarihleri arasında İsviçre'nin Samnaun kentinde düzenlenen Snowboard FIS Çocuk Kupası'nda U15 Kayak Milli Takımı adına yarışan Kayseri Kar Fırtınalarında yetişen SEM Sporcusu Ömer Faruk Deliktaş, Paralel Slalom Yarışmaları'nda altın ve gümüş madalyanın sahibi olarak, Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı kazandırdı. Şampiyon sporcu İsviçre dönüşünde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde düzenlenen tören ile karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Kayseri Kar Fırtınaları alt yapısında yetişerek İsviçre'de düzenlenen şampiyonada ülkemize ilk defa altın madalya kazandıran sporcumuz Ömer Faruk Deliktaş'ı, tüm antrenörlerimizi ve ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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