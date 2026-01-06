Rize'ye kayak tesisi yapılması için taleplerini böyle duyurdular

Rize'de bulunan Handüzü Yaylası'na kayak yapmak için gelen vatandaşlar, açtıkları " Rize'ye kayak merkezi yapılsın" yazılı pankartla taleplerini dile getirdi.

Rize'nin kent merkezine en yakın yaylası olma özelliğini taşıyan ve beyaz ile mavinin birleştiği görsel bir şölen sunan Handüzü Yaylası, günübirlik ziyaretçilerin kar eğlenceleri için vazgeçilmez adreslerden biri haline geldi. Ulaşımının rahat olması ve mesafesinin kısa oluşu yaylayı cazip kılarken, kayak tesisi bulunmamasına rağmen snowboard ve kayak tutkunları tarafından da sıkça tercih ediliyor. Şambreller ve kızaklarla kayanların da yoğunlukta olduğu yaylada vatandaşlar artık bir mekanik tesis istediklerini dile getiriyor. Telesiyej ya da t-bar talebinde bulunan kayak tutkunları, bölgenin kar kalitesine dikkat çekerek başka yerlere gitmek istemediklerini vurguluyor. Son olarak kayak yapmak için yaylada bir araya gelen vatandaşlar, üzerinde " Rize'ye kayak merkezi yapılsın" yazılı pankartla kayak yaparak yetkililerden bölgeye yönelik kış turizmi yatırımı talep etti.

Kayak yapmak için başka bir ile gitmeyi istemediklerini dile getiren Emre Kavasoğlu, kaydıktan sonra yürümek zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, "Kaçkarlar gibi bir dağ silsilemiz var ama maalesef bir mekanik tesisimiz yok. Handüzü, Ayder, Ovit gibi yaylalarda kayak sporu yapılıyor ancak mekanik tesis olmadığı için yürümek zorunda kalıyoruz. Bir Rizeli kayak yapabilmek için neden başka bir yere gitsin?" dedi.

Selda Kavasoğlu ise kar kalitesine dikkat çekerek, "Rizemizde böyle bir imkan varken bunu değerlendirmemek çok yanlış oluyor. Kayak imkanımız var ama buraya bir mekanik tesis olması gerekiyor. Olmadığı için de aktif olarak kayağa gelme imkanımız olmuyor. Handüzü'nün kar kalitesi çok güzel, yüksekliği çok güzel. Kayarken başka bir yerde denizi görme imkanın da yok. O nedenle artık Rize'ye de bir kayak pisti olması lazım" ifadelerini kullandı.

Ali Yılmaz isimli bir başka kayak tutkunu da hem kayak yapıp hem de deniz manzarasının tadını çıkardıklarına vurgu yaparak, "Handüzü'ne bir kayak tesisi istiyoruz. Buranın kar kalitesi çok güzel. Kayak pisti yapılabilecek potansiyelde bir yer. Buraya gerekli alt yapının yapılmasını talep ediyoruz. Türkiye'deki en güzel yerlerden bir tanesi burası. Kayarken denizi görebiliyoruz. Şehir merkezinden çok rahat bir şekilde buraya ulaşabiliyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE