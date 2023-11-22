Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı Açıklandı
Son Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Palandöken kayak merkezinde en fazla kar kalınlığı 50 santimetre olarak ölçüldü. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla 45, 40, 28, 27, 26 ve 17 santimetre olarak belirlendi. Ayrıca, bazı kayak merkezlerindeki hava sıcaklık tahminleri de verildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 50, Kartalkaya ve Palandöken-2'de 45, Uludağ'da 40, Hakkari'de 28, Sarıkamış'ta 27, Keltepe'de 26 ve Hesarek'te 17 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağmurlu)
|Merkez
|22.11.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|PB
|-9
|0
|Kartalkaya
|PB
|0
|2
|Palandöken-2
|PB
|-8
|1
|Uludağ
|SY
|3
|7
|Hakkari
|PB
|-13
|2
|Sarıkamış
|ÇB
|-5
|0
|Keltepe
|Y
|-6
|0
|Hesarek
|PB
|-5
|0
Kaynak: AA / Spor