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Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı Açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Palandöken kayak merkezinde en fazla kar kalınlığı 50 santimetre olarak ölçüldü. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla 45, 40, 28, 27, 26 ve 17 santimetre olarak belirlendi. Ayrıca, bazı kayak merkezlerindeki hava sıcaklık tahminleri de verildi.